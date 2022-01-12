Россияне массово купили новогодние туры в три страны

Спрос на новогодние туры среди россиян в январе вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом, и на 30 процентов в сравнении с 2020 годом. Об этом стало известно из пресс-релиза российского оператора Space Travel, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Самым популярным направлением стали ОАЭ — востребованность курорта увеличилась на 35 процентов к прошлому году, и на 20 процентов к допандемийному периоду. Средний чек на путевку для двоих с 30 декабря по 9 января составил 250 тысяч рублей.

На втором месте разместились Мальдивы с ростом спроса на 30 процентов к 2021 году и 35 процентов к 2020 году — покупка тура обходилась в среднем примерно в 640 тысяч рублей. Также отмечается массовый спрос на курорты Сейшельских островов — он вырос на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и на 30 процентов по сравнению с позапрошлым. Отдохнуть в экзотической стране на новогодние праздники предлагалось примерно за 345 тысяч рублей.

Также большой популярностью у отечественных туристов пользовались Маврикий, поездки по России и отдых в Турции.

По словам экспертов, по всем указанным направлениям наблюдается рост цен на туры примерно на 30 процентов. «В основном это произошло за счет повышения стоимости авиабилетов», — уточнили в Space Travel.

Ранее в январе представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что самое дорогое новогоднее путешествие обошлось россиянам по цене однокомнатной квартиры в центре Москвы — в 23,6 миллиона рублей. В стоимость двухнедельного тура вошли проживание в пятизвездочном отеле в номерах повышенной категории с панорамными видами на Дубай, питание по программе полупансион, индивидуальный трансфер на вертолете и VIP-сопровождение в аэропорту.