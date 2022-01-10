Самый дорогой отпуск россиян в 2021 году обошелся по цене квартиры в Москве

Самый дорогой отпуск россиян в 2021 году за рубеж обошелся в 23,6 миллиона рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации представителей туристических компаний, такое путешествие забронировала семья из семи человек. За эту сумму отдыхающие заказали тур на 14 ночей в ОАЭ в марте. В путевку входило проживание в пятизвездочном отеле в номерах повышенной категории с панорамными видами на Дубай, питание по программе полупансион, индивидуальный трансфер на вертолете и VIP-сопровождение в аэропорту.

Второй по дороговизне оказался тур на Мальдивы на шестерых человек — туристы приобрели двухнедельную путевку за 19 миллионов рублей. Третью строчку также заняла поездка на Мальдивы на 12 ночей, которая обошлась троим россиянам в 17,2 миллиона рублей.

Самым дорогим туром по России в 2021 году стал девятидневный отдых для 15 человек в Сочи. Поездка обошлась компании в семь миллионов рублей. Также в список попали и другие направления, такие как Крым, Санкт-Петербург и озеро Байкал. В среднем россияне платили за премиальный отдых от 1,8 до 5,8 миллиона рублей.

Ранее в декабре россиянам раскрыли стоимость самой дешевой поездки по России в 2021 году. Самым бюджетным туром по стране стал пятидневный отдых одного россиянина в Анапе. Путешествие обошлось туристу в 4,1 тысячи рублей.

