Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Самый дорогой отпуск россиян в 2021 году обошелся по цене квартиры в Москве

АТОР: тур в ОАЭ для российской семьи из семи человек обошелся в 23,6 миллиона рублей

Фото: M101Studio / Shutterstock

Самый дорогой отпуск россиян в 2021 году за рубеж обошелся в 23,6 миллиона рублей, что, согласно данным ЦИАН, примерно равно стоимости однокомнатной квартиры в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По информации представителей туристических компаний, такое путешествие забронировала семья из семи человек. За эту сумму отдыхающие заказали тур на 14 ночей в ОАЭ в марте. В путевку входило проживание в пятизвездочном отеле в номерах повышенной категории с панорамными видами на Дубай, питание по программе полупансион, индивидуальный трансфер на вертолете и VIP-сопровождение в аэропорту.

Материалы по теме:
Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Деньги на водуТонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
13 июля
Деньги на ветер Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Деньги на ветерХрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
7 августа

Второй по дороговизне оказался тур на Мальдивы на шестерых человек — туристы приобрели двухнедельную путевку за 19 миллионов рублей. Третью строчку также заняла поездка на Мальдивы на 12 ночей, которая обошлась троим россиянам в 17,2 миллиона рублей.

Самым дорогим туром по России в 2021 году стал девятидневный отдых для 15 человек в Сочи. Поездка обошлась компании в семь миллионов рублей. Также в список попали и другие направления, такие как Крым, Санкт-Петербург и озеро Байкал. В среднем россияне платили за премиальный отдых от 1,8 до 5,8 миллиона рублей.

Ранее в декабре россиянам раскрыли стоимость самой дешевой поездки по России в 2021 году. Самым бюджетным туром по стране стал пятидневный отдых одного россиянина в Анапе. Путешествие обошлось туристу в 4,1 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил об агрессии против Казахстана
Венедиктов заявил о «доктрине Путина» на фоне беспорядков в Казахстане
Дерматолог назвала главную ошибку при умывании
Девушка разрушила отношения соседа и его возлюбленной по неожиданной причине
Мужчина развелся с женой во время свадьбы из-за песни
Защита осужденного мэра Томска Ивана Кляйна обжалует приговор
Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за отправку войск в Казахстан
Стало известно об аресте Джоковича
Европа испугалась введения жестких санкций против России
Россиянам рассказали о поводе для лишения пособий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter