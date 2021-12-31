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Названа стоимость самого дешевого и самого дорогого тура по России в 2021 году

Travelata.ru: самый дорогой тур по России — 347 тысяч рублей, дешевый — 4,1 тысячи рублей

Фото: Globallookpress.com

Названы рекордные суммы, которые россияне потратили на отдых в 2021 году. Стоимость путешествий раскрыла «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Так, самым дорогим туром по стране названо семейное путешествие для двоих взрослых и двоих детей в Красную Поляну — проживание в пятизвездочном отеле обошлось в 347 тысяч рублей.

Самым дешевым туром стал пятидневный тур для одного человека в Анапу. Поездка обошлась в 4,1 тысячи рублей.

Ранее в декабре сообщалось, что самый дорогой тур россиян в 2021 году обошелся по цене квартиры в центре Москвы. Так, стоимость 12-дневной путевки на Мальдивы для группы из трех человек составила 17,2 миллиона рублей. В эту стоимость вошло проживание в двух отелях премиум-класса, романтический ужин на побережье, дополнительные услуги на курорте и индивидуальное сопровождение туристов по прилету и обратно.

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Дарья Рыбак
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