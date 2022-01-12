Пятерых россиян осудили за кражу 16 миллионов рублей у инкассации

Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ вынес приговор пятерым членам банды, похитившим 16 миллионов рублей из управления инкассации. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Подсудимых признали виновными по статье 158 («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, организованной группой, в особо крупном размере») УК РФ. Четверо из них получили реальные сроки: им было назначено от трех до шести лет колонии. Пятого члена группы осудили на три года условно, учитывая его менее активную роль в совершении преступления.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 1 на 2 января 2021 года. Мужчины проникли в помещение Бурятского управления инкассации и вынесли из хранилища 16 миллионов 250 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсий.

Через несколько дней злоумышленников задержала полиция при силовой поддержке Росгвардии и ФСБ. Выяснилось, что кражу организовал 27-летний местный житель, привлекший к совершению преступления четверых знакомых, один из которых работал инкассатором. Глава банды координировал действия сообщников и обеспечил их необходимыми приспособлениями и транспортом.

У задержанных изъяли 13 миллионов рублей, а также две машины, которые они приобрели на украденные деньги.