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Драка продавца интим-магазина с грабителем попала на видео

МВД показало видео драки продавщицы с грабителем в интим-магазине Подмосковья

В Воскресенске Московской области полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на интим-магазин. Видео с моментом преступления «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе регионального управления МВД России.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина подошел к продавщице и потребовал отдать деньги из кассы. Сначала женщина старалась сохранить спокойствие и отвечала, что денег нет, а когда мужчина показал ей нож и попытался сам открыть кассу — оказала ему активное сопротивление, пытаясь оттеснить к выходу.

Несмотря на это, грабитель похитил деньги и сбежал.

Изучив видео с камер, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Около входа в магазин оперативники нашли шапку, маску и перочинный нож мужчины.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Подозреваемый арестован.

Мария Рубникович
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