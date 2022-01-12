Ивлеева опубликовала фото в стрингах и порадовала фанатов

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась новыми снимками в откровенном наряде и порадовала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На опубликованном в сети кадре 30-летняя знаменитость позирует на фоне стены коричневого цвета. Она одета в черные стринги и укороченную футболку с изображением американского актера Леонардо Ди Каприо в молодости. Ее образ дополнили серьги и кольца с драгоценными камнями. Волосы звезды распущены и уложены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Пользователи сети оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под публикацией. «Бедра огонь!», «Ким Кардашьян курит в сторонке», «Боже, какая красота. Я лично на фото вообще не смотрела, только на шикарные бедра», «Ты такая обворожительная, слов нет», «Мне нравится», — писали они.

В декабре состарившееся лицо Ивлеевой на новых фото вызвало споры в сети. Звезда снялась в голубом бархатном костюме, который состоит из брюк и худи на молнии с воланами в области декольте, а также белых высоких сапогах на каблуках. На всех кадрах Ивлеева позирует боком к камере, заведя одну руку за голову.