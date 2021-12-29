Состарившееся лицо Ивлеевой на новых фото вызвало споры в сети

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась новыми фото в облегающем наряде и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость снялась в голубом бархатном костюме, который состоит из брюк и худи на молнии с воланами в области декольте, а также белых высоких сапогах на каблуках. На всех кадрах Ивлеева позирует боком к камере, заведя одну руку за голову. Публикация набрала больше 516 тысяч лайков.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид блогерши в комментариях. Одни обратили внимание на то, что она «состарилась» на лицо. «Блин, тебе не идет голубой цвет такой, плюс 10 лет сразу», «На шмару похожа из 80-х», «Спину защемило?», «Кто вас одевает так странно?», «Ой, я думала, что за 45-летняя тетка в моей ленте, пока не увидела ник», «Я в шоке, что Ивлеева так постарела», — высказывались они.

Другие оценили чувство юмора звезды и принялись хвалить ее. «Настя, ты прикол!», «Красивый орех», «Красотка!», «Бомбезная Настюшка», «Лучший образ 2021 года», «Лучшая», — писали фанаты.

Ранее в декабре фанаты обругали внешность Анастасии Ивлеевой в новом видео. Знаменитость провела тур по своей квартире в Москве и показала интерьер всех комнат. Ивлеева снялась в футболке белого цвета, зеленом оверсайз-кардигане и серых спортивных штанах. «Я один Настю не узнал в этом видео?» — комментировали зрители.