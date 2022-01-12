Голландец объяснил обвинения в жульничестве на «Дакаре» в адрес «КамАЗ-мастера»

Голландский гонщик Маурик ван ден Хевель из команды International объяснил обвинения в жульничестве на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии в адрес российской команды «КамАЗ-мастер». Об этом «Чемпионат.com» сообщил штурман россиянина Эдуарда Николаева Евгений Яковлев.

Он рассказал, что менеджер голландца подошел к ним на следующей день после гонки и извинился за своего клиента. Он подчеркнул, что ван ден Хевель был слишком расстроен поражением и выдвинул обвинения в пылу страсти. «Если он такой человек, то может говорить все что угодно. Мы на это внимания обращать не будем», — подытожил штурман.

10 января ван ден Хевель заявил, что у «КамАЗ-мастера» есть оборудование, дающее им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. Он назвал несправедливым невозможность победить россиян.

Ван ден Хевель сошел с дистанции «Дакара» на седьмом этапе, разбив свой грузовик. На данный момент общий зачет гонки возглавляют три российских экипажа.

Гонка проходит в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января и завершатся 14 января 2022 года.