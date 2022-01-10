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Спорт

Гонщик из Нидерландов обвинил «КамАЗ-мастер» в жульничестве на «Дакаре»

Гонщик Маурик ван ден Хевель заявил, что «КамАЗ-мастер» жульничает на «Дакаре»

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Гонщик из Нидерландов Маурик ван ден Хевель из команды International обвинил российскую команду «КамАЗ-мастер» в жульничестве на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Спортсмен заявил, что у команды есть оборудование, дающее им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. В качестве примера он привел эпизод, когда экипаж Андрея Каргинова обогнал его грузовик и свернул в противоположную сторону от указателя, получив в итоге преимущество. «Их просто невозможно победить, это несправедливо», — подытожил голландец.

Ван ден Хевель сошел с дистанции «Дакара» на седьмом этапе, разбив свой грузовик. На данный момент общий зачет гонки возглавляют три российских экипажа.

Гонка проходит в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января и завершатся 14 января 2022 года. В прошлом сезоне экипажи российской команды «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал в зачете грузовиков.

Анастасия Борисова
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