Россиянин убил пятилетнего сына, оставил предсмертную записку и покончил с собой

В поселке Зенгино Кировской области 31-летний отец зарезал пятилетнего сына, после чего покончил с собой. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, преступление было совершено днем 11 января в тот момент, когда жена мужчины уехала в больницу со старшим сыном. О случившемся в полицию сообщили соседи. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили предсмертную записку. Родственники погибшего мужчины рассказали, что тот подозревал, что ребенок не его, а также несколько раз говорил, что хочет совершить суицид.

При жизни покончивший с собой россиянин работал на местном заводе и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В подростковом возрасте он проходил потерпевшим по делу об изнасиловании.

После обнаружения тела ребенка было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В августе 2021 года сообщалось, что житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену.