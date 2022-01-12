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Хирург «заклеймил» печени двух пациентов во время операций

В Англии хирург «заклеймил» двух пациентов, оставив на их печенях свои инициалы

Фото: Pixabay

В Англии хирург-трансплантолог «заклеймил» двух пациентов, оставив на их печенях свои инициалы, сообщает издание Express.

Саймон Брэмхолл (Simon Bramhall) использовал аргоновый лазер, чтобы вывести свои инициалы высотой около четырех сантиметров на органах двух своих пациентов. Это обнаружилось во время операции, которую проводил другой врач.

Британская Служба трибунала практикующих врачей (MPTS) расценила его действия как «профессиональное высокомерие», а также казало на то, что одному из пациентов был нанесен значительный эмоциональный вред несмотря на отсутствие какого-либо существенного физического ущерба. Его имя вычеркнули из медицинского реестра, в связи с чем ему запрещено заниматься врачебной деятельностью.

Ранее стало известно, что житель Череповца пришел в седьмую поликлинику и попытался взять талоны к узким специалистам для своих детей. В регистратуре россиянину рекомендовали сначала пойти на прием к участковому педиатру. Отец остался недоволен правилами в больнице и тем, что не попал к нужным специалистам. Тогда регистратор направила его к руководству поликлиники. Мужчина ворвался в ближайший кабинет, в котором находилась замглавврача, и избил ее.

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Марина Совина
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