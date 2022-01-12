Вышел финальный трейлер новой части хоррора «Крик»
Опубликован новый ролик к фильму ужасов «Крик»
Вышел финальный трейлер к новой части фильма ужасов «Крик». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures.
Действие пятой главы известной хоррор-франшизы развернется спустя двадцать пят лет после событий, показанных в первом «Крике». Лента расскажет историю нового подражателя убийцы в маске.
К своим ролям вернулись звезды предыдущих частей «Крика» Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт. В актерский состав картины вошли также Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Джейк Куэйд, Дженна Ортега и другие.
Российская премьера запланирована на 13 января 2022 года.