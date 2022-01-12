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Вышел финальный трейлер новой части хоррора «Крик»

Опубликован новый ролик к фильму ужасов «Крик»

Вышел финальный трейлер к новой части фильма ужасов «Крик». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Действие пятой главы известной хоррор-франшизы развернется спустя двадцать пят лет после событий, показанных в первом «Крике». Лента расскажет историю нового подражателя убийцы в маске.

К своим ролям вернулись звезды предыдущих частей «Крика» Кортни Кокс, Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт. В актерский состав картины вошли также Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Джейк Куэйд, Дженна Ортега и другие.

Российская премьера запланирована на 13 января 2022 года.

Сергей Равин
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