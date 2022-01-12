X5 ограничила торговую наценку на социально значимые товары

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», ввела ограничение торговой наценки более чем на 20 социально значимых товаров. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки, среди которых овощи борщевой набор, макароны, хлеб и гречневая крупа. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

Компания сформировала специальную методику ценообразования товаров первой необходимости, которая позволит обеспечить их доступность для покупателей и сдержать рост цен на продукты питания.

Все товары, на которые введены ограничения наценки, будут выделены на полках специальными ценниками. Ограничение может действовать в течение 2022 года, торговые расходы на эти товары компания покроет за свой счет.

Размер наценки будет определяться рыночным методом — в зависимости от спроса и предложения на рынке: минимальный уровень наценки не ограничен, а её верхний предел не может превышать 10 процентов. Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте — это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей.

Кроме того, торговые сети компании готовы обеспечивать доступность социально значимых товаров в течение года на уровне 85-95 процентов. Таким образом, товары по минимальным ценам будут доступны в каждом магазине даже при повышенном спросе. Список позиций будет обновляться ежемесячно, продвижение данных товаров осуществляется за счет торговой сети. Прочие издержки, включая аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала, компания покроет за свой счет.

X5 Group готова проработать методику совместно с заинтересованными ведомствами, ее применение будет более эффективным в случае, если к ней присоединятся другие ретейлеры, а также производители и поставщики.

Компания активно предпринимает действия по сдерживанию цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости. В частности, торговые сети, входящие в группу, уже дважды устанавливали нулевую наценку на товары из базовой потребительской корзины и продавали их по цене закупки у поставщиков.

