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Среди беженцев в Белоруссии нашлось около сотни иранских террористов

Иран признал наличие террористов и экстремистов среди мигрантов в Белоруссии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

На территории Белоруссии среди беженцев находятся около ста человек, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Соответствующее заявление сделало посольство Ирана в Минске, текст документа которого приводит NEXTA.

Дипломатическая миссия Тегерана признала наличие в Белоруссии террористов из-за желания Минска отправить их в Иран. «Посольство выражает признательность за передачу данных мигрантов, ожидающих возвращения, однако одновременно заявляет, что непосредственная связь и причастность вышеупомянутых лиц к террористической и экстремистской деятельности делает невозможным их въезд на территорию Исламской Республики Иран», — сказано в ноте дипмиссии. Всего дипломаты отнесли к террористам 96 человек.

Все иранские экстремисты обладают белорусской визой, заметили представители Тегерана, «в связи с чем ответственность за них возлагается на белорусскую сторону». Ранее о том, что среди беженцев в Белоруссии находятся террористы, заявлял бывший президент Франции Франсуа Олланд.

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По сообщениям белорусских СМИ, в пункте временного размещения на границе пребывают около 500 мигрантов, среди них много женщин и детей. Выходцы из Ближнего Востока и Африки находятся там уже больше двух месяцев, с тех пор как миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии перерос в столкновения мигрантов с польскими пограничниками, и президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил первым логистический центр в качестве места проживания.

Следственный комитет Белоруссии ранее сделал заявление о том, что армия Польши причастна к убийствам более 240 мигрантов. Об этом белорусским силовикам сообщил польский солдат-перебежчик Эмиль Чечко.

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Дмитрий Настасьев
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