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Власти Великобритании получили иск за «воображаемый» план по спасению планеты

Правительство Великобритании получило иск за действия, спровоцировавшие кризис

Фото: Toby Melville / Reuters

Общественные организации Friends of the Earth и ClientEarth подали два иска против правительства Великобритании. Как уточняет Bloomberg, компании раскритиковали климатическую стратегию страны: по их мнению, действия властей спровоцировали энергокризис и нарушили ряд законов.

Неправительственные организации считают планы властей по радикальному избавлению от углерода в экономике нереалистичными и сравнивают государственную стратегию с «воображаемой» схемой, зависящей от сомнительных технологий. Истцы утверждают, что таким образом страна не только не приблизится к отказу от ископаемых видов топлива, но и отдалится от спасения планеты.

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Адвокат ClientEarth Сэм Хантер Джонс привел в качестве аргумента набирающий обороты в Британии энергокризис. «Провальные планы правительства по части улучшения экологии обернулись для граждан страны увеличением стоимости проживания», — отметил представитель организации. Кроме того, ClientEarth считает, что неспособность властей сократить углеродные выбросы является нарушением прав человека.

Friends of the Earth также поставили под вопрос стратегию по теплоснабжению зданий: сообщество считает, что данная стратегия противоречит законам о равенстве. «С характерной ловкостью рук правительство предложило воображаемый путь к уменьшению углеродных выбросов, но не надежный план, который поможет добиться этого на практике», — сказала Кэти де Кауве, адвокат организации.

Комментируя иски, пресс-секретарь министерства по делам бизнеса, энергии и промышленной стратегии заявил, что правительственный план по достижению углеродной нейтральности включает в себя определенные, детализированные шаги, которые потребуются для перехода к менее вредной для планеты экономике.

Энергокризис оставил многих британцев без возможности оплачивать счета за отопление домов зимой. Ради экономии некоторым пришлось пойти на крайние меры и сменить место жительство. Так, слишком дорогие счета заставили мать двоих детей продать частный дом и переехать в фургон.

Нина Ташевская
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