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В Германии назвали иррациональными требования отказаться от «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Котре: требования Украины отказаться от «Северного потока-2» иррациональны

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре в беседе с ТАСС назвал иррациональными требования отказаться от российского газопровода «Северный поток-2».

По его словам, ФРГ нуждается в газопроводе, поскольку он может стабилизировать цены на газ, а требования, в частности, Украины отказаться от проекта являются иррациональными. «Это является, в том числе, вмешательством в дела третьей стороны», — отметил депутат.

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Как считает политик, такие заявления украинского посла «отбрасывают тень на международную репутацию» Германии.

Также Котре предположил, что после ввода газопровода в строй ситуация на газовом рынке Европейского Союза (ЕС) стабилизируется. «Ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию абсолютно точно сделает вклад в стабилизацию цен на газ», — отметил он.

Парламентарий напомнил, что правительство Германии сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики, и «торпедирование газовых проектов» в таких условиях не может отвечать интересам Федеративной Республики.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин окончательно отказаться от газопровода «Северный поток-2». По его утверждению, Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры против Москвы, не дожидаясь при этом эскалации ситуации.

Марина Совина
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