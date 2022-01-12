Отец пропавшей в 2013 году школьницы рассказал свою версию ее исчезновения

Пропавшую в Нижегородской области в 2013 году 15-летнюю школьницу Анастасию могли похитить. Такую версию событий назвал отец девочки Олег Коханюк в разговоре с «Известиями».

Он пояснил, что Анастасия боялась воды и животных, поэтому сама не отправилась бы в лес. Коханюк также отметил, что останки Анастасии были обнаружены через год после его поездки с супругой в Нижневартовск, где была обнаружена девочка, очень похожая на их дочь. Он предположил, что останки намеренно подкинули для того, чтобы родители не занимались поисками ребенка.

Кроме того, мужчина отметил, что блузка Анастасии очень хорошо сохранилась, а значит, вряд ли пролежала все это время в земле. В противном случае, одежда должна была сгнить, подчеркнул он. Коханюк добавил, что намерен поехать в Москву для проведения независимой экспертизы одежды и останков.

Об обнаружении скелета девочки, которая пропала в 2013 году, стало известно 11 января. Грибник Иван Зябликов обнаружил скелет ребенка еще четыре месяца назад, однако экспертиза правоохранительных органов смогла установить принадлежность останков только сейчас.