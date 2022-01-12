Песков заявил о критической черте в вопросе безопасности в Европе

Россия не ведет переговоры с США о гарантиях безопасности с позиции силы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Просто ситуация дошла до такой критической черты в плане общеевропейской безопасности и в плане общенациональных интересов нашей страны, кои являются неотъемлемой частью Европы и архитектуры европейской безопасности, что дальше нельзя, к сожалению, медлить, и нужно конкретно ответить на те озабоченности, которые нам были озвучены», — пояснил пресс-секретарь президента России, отметив, что в переговорах нет места ультиматумам.

В понедельник, 10 января, в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Они продолжались около 7,5 часа. Встреча проходила за закрытыми дверями в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН и без участия журналистов.

Как заявил посол США в России Джон Салливан, пока нет ощущения, что стороны движутся в сторону провала. «Нам важно сфокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показное демонстрирование позиции с каждой стороны», — подчеркнул он.

