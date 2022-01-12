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Обезглавленное тело россиянки обнаружили в Подмосковье

В квартире в Люберцах полицейские обнаружили обезглавленное тело женщины

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковных Люберцах приехавшие на вызов полицейские нашли в квартире обезглавленное тело женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, 11 января работники коммунальной службы позвонили в полицию и сообщили, что хозяйка квартиры в одном из домов на улице Льва Толстого несколько недель не выходит на связь. Дверь не заперта, за ней слышен лай собаки.

На место прибыла служба по отлову собак и полиция. Животное усыпили. На кухне правоохранители обнаружили тело россиянки. Голова погибшей была в другой комнате.

Ранее в подмосковном городе Кашира было обнаружено расчлененное тело мужчины. Останки были обнаружены в мешках для строительного мусора на производственной ленте. Там же нашли полотенца, куртку и кожаные перчатки. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

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Мария Рубникович
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