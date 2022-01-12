В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

В Гарнизонной часовне в Лондоне открылась выставка картин принца Чарльза. Об этом сообщает Euronews.

На выставке представлено 79 акварелей принца Уэльского. На данный момент это крупнейшая в истории выставка работ монаршей особы. На картинах изображены пейзажи мест, которые старший сын и наследник королевы Елизаветы II когда-либо посещал, в том числе королевская резиденция Балморал в Шотландии, французский Прованс и восточноафриканская Танзания.

Уточняется, что принц Чарльз начал рисовать в 1970-х годах. По его словам, это переносит его в другое измерение. Как отметила куратор выставки Фонда Принца Рози Олдертон, наследнику британского престола нравится бывать на природе и рисовать на

сказала: «Его Королевское Высочество уже говорил, что ему нравится сидеть в реальной среде и рисовать на пленэре. Сам принц Чарльз подчеркнул, что для него фотография не имеет того же значения, что живопись.

Выставка продлится до 14 февраля 2022 года.

В 2001 году акварели принца Чарльза получили приз на биеннале во Флоренции. Позднее на бутылочных этикетках вина Chаteau Mouton Rothschild 2004 года был размещен акварельный рисунок, выполненный рукой принца Уэльского Чарльза.