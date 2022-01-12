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В Лондоне открылась крупнейшая выставка картин принца Чарльза

В Гарнизонной часовне в Лондоне представили 79 акварелей принца Чарльза
Принц Чарльз

Принц Чарльз. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

В Гарнизонной часовне в Лондоне открылась выставка картин принца Чарльза. Об этом сообщает Euronews.

На выставке представлено 79 акварелей принца Уэльского. На данный момент это крупнейшая в истории выставка работ монаршей особы. На картинах изображены пейзажи мест, которые старший сын и наследник королевы Елизаветы II когда-либо посещал, в том числе королевская резиденция Балморал в Шотландии, французский Прованс и восточноафриканская Танзания.

Уточняется, что принц Чарльз начал рисовать в 1970-х годах. По его словам, это переносит его в другое измерение. Как отметила куратор выставки Фонда Принца Рози Олдертон, наследнику британского престола нравится бывать на природе и рисовать на
сказала: «Его Королевское Высочество уже говорил, что ему нравится сидеть в реальной среде и рисовать на пленэре. Сам принц Чарльз подчеркнул, что для него фотография не имеет того же значения, что живопись.

Выставка продлится до 14 февраля 2022 года.

В 2001 году акварели принца Чарльза получили приз на биеннале во Флоренции. Позднее на бутылочных этикетках вина Chаteau Mouton Rothschild 2004 года был размещен акварельный рисунок, выполненный рукой принца Уэльского Чарльза.

Ксения Назарова
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