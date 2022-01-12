В США понадеялись на решение Путина выбрать мир и безопасность

Заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман выразила надежду, что по итогам переговоров между Россией и НАТО, российский президент Владимир Путин выберет мир и стабильность. Ее слова прозвучали на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло 12 января в Брюсселе. Трансляция выступления доступна на YouTube-канале Госдепа.

«Интенсивный темп двусторонних и многосторонних контактов на этой неделе демонстрирует, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры не тянут время», — отметила Шерман. Она добавила, что Россия результатам переговоров должна будет сделать выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия.

Также замглавы Госдепа США заявила, что страны НАТО ждут заявлений Владимира Путина, после того, как российская делегация отчитается перед ним после переговоров в рамках Совета Россия — НАТО, диалога по стратегической стабильности и заседания ОБСЕ (должно состояться 13 января).

Ранее Шерман заявила, что страны-члены НАТО выступили с абсолютно единых позиций в ходе переговоров с Россией по гарантиям безопасности. По ее словам, «все страны должны иметь возможность выбирать свою собственную внешнеполитическую ориентацию, что суверенитет и территориальная целостность священны и должны уважаться».