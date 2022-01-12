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Тело убитого россиянина обнаружили на лестничной площадке

СКР: тело зарезанного 52-летнего мужчины обнаружено в подъезде в Саратове

Фото: СК РФ

В Ленинском районе Саратова обнаружили тело зарезанного 52-летнего мужчины. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, погибший был найден местными жителями вечером 11 января на лестничной площадке второго этажа в подъезде дома № 3 в микрорайоне ДОС. На лице и шее потерпевшего были видны следы от ножевых ранений.

Следователи завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Как сообщает информационное агентство «Регион 64», подозреваемый уже задержан, им оказался ранее судимый мужчина. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

8 марта 2021 года сообщалось, что в подъезде одного из домов на Пролетарском проспекте в Москве россиянин жестоко убил пятилетнего сына.

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Елизавета Новикова
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