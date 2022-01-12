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Паулс назвал Латвию «глухой провинцией» для России и Европы

Известный советский и латвийский композитор Паулс счел свою родину глухой провинцией

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Известный латвийский композитор и автор Раймонд Паулс счел свою родину неинтересной как для рынков Европы, так и для стран бывшего СССР. Размышлениями он поделился в свой день рождения, передает Sputnik.

«Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», — рассказал Паулс. Артист высказал сожаление, что Россия оказалась потеряна для латышей. Он назвал «рынок Востока» ментально более близким своему народу, чем Запад.

Паулс известен на территории бывшего СССР в первую очередь как автор песен для звезд советской эстрады — Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева. Кроме того, он вошел в историю как плодотворный композитор, написавший несколько мюзиклов, балетов и инструментальных композиций. С 1989 по 1993 год он был министром культуры Латвии.

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В советское время рынки Латвийской ССР и РСФСР были тесно связаны. В Латвии было сосредоточено множество легкой и пищевой промышленности Советского Союза, в частности, крупные рыбные предприятия. Большая доля экспорта единой страны шла через порты Риги и Лиепаи. После распада СССР и вступления Латвии в Европейский союз экономическое сотрудничество существенно сузилось. При этом в республике по-прежнему проживают около полумиллиона русских.

Ранее премьер страны Кришьянис Кариньш высказался о вероятности войны между Россией и НАТО. Глава правительства уверен, что Североатлантический альянс не примет требования Москвы по гарантиям безопасности в Восточной Европе, однако это скорее всего не приведет к военному конфликту.

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Дмитрий Настасьев
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