В России назвали «тайную помощь» Украине угрозой мировой безопасности

Если США окажут «тайную помощь» Украине в виде поставки военного оборудования, это продемонстрирует их нежелание урегулировать ситуацию в мире. В разговоре с «Лентой.ру» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркнул, если такой шаг действительно будет предпринят, он может поставить под угрозу безопасность всего мира.

США окажут «тайную помощь» Украине, поставив стране радарную систему и морское оборудование на сумму 200 миллионов долларов, взятые у Пентагона. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинские и американские официальные лица.

Издание сообщило, что Вашингтон в рамках этого пакета помощи намерен направить своему европейскому партнеру «радарную систему и некоторое морское оборудование». Срок поставок неизвестен.

По информации Politico, сумма в 200 миллионов долларов была утверждена в рамках полномочий Байдена на списание бюджетных средств.

Отказ от мира

«Если это будет реализовано, это как раз будет свидетельствовать о том, что не очень они желают урегулировать ситуацию на Украине и в принципе в отношениях между Россией и блоком НАТО», — высказался Цеков.

Сенатор отметил, что США встали на неверный путь. По его словам, это случилось еще 30 лет назад. «Они не готовы говорить на равных, не готовы говорить о безопасности. Безопасности для всех», — подчеркнул сенатор.

Цеков заявил, что подобными шагами, если они действительно будут претворены в жизнь, США ставит под угрозу безопасность не только России, но и Европы, а в конечном счете и всего мира. Поддержка Украины военным оборудованием станет большой ошибкой, заключил Цеков.

Ранее представители Республиканской партии США в Конгрессе представили законопроект, в котором призвали направить на Украину новые средства вооружения, в том числе ракеты и системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей США в понедельник, 10 января, группой конгрессменов-республиканцев, в частности Майклом Макколом от штата Техас и Майком Роджерсом от штата Алабама.