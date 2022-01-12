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Шольц призвал Запад дальше вести переговоры с Россией

Канцлер ФРГ Шольц предложил возродить переговоры с Россией в рамках «нормандского формата»

Фото: Globallookpress.com

Новый канцлера Германии Олаф Шольц оценил переговорный процесс между Россией и странами Запада и призвал продолжать развивать диалог. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам канцлера ФРГ, важно развивать форматы общения между сторонами. Помимо Совета Россия — НАТО (СРН) и саммитов с участием Москвы и Вашингтона, Шольц предложил вступить в диалог в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в рамках «нормандского формата».

«Одним из следствий [внешнеполитической деятельности кабмина ФРГ] стало то, что — и не только благодаря нашим усилиям, но и многих других, — механизмы приведены в движение, что есть множество уровней переговоров, и это хороший прогресс», — заявил Шольц.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие для прогресса переговоров с российской стороной. По его словам, для серьезного прогресса в диалоге по гарантиям безопасности нужна деэскалация.

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Варвара Кошечкина
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