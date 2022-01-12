В суд Москвы направили дело бывшего советника премьера Украины о крупной афере

В Хорошевском суде Москвы должен начаться процесс над Игорем Сосновским, бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова, по делу о крупном мошенничестве на пять миллионов долларов, однако дважды заседание срывалось из-за неявки подсудимого. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, сотрудники ФСИН не смогли доставить в суд Сосновского, находящегося под домашним арестом в подмосковном коттедже, возможно, из-за осложнений после перенесенного им заболевания коронавирусом. Судить его будут в особом порядке, так он заключил сделку со следствием и полностью признал вину в преступлении. Сосновский дал показания на вице-премьера и героя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Тимофеева, известного как Ташкент. В частности, фигурант дела заявил, что именно Ташкент организовал аферу, в ходе которой у предпринимателя Сергея Шпака выманили пять миллионов долларов в обмен на обещание закрыть уголовное дело против него.

По версии следствия, Тимофеев и Сосновский предлагали потерпевшему организовать перенаправление его дела из МВД в ФСБ с помощью письма директора спецслужбы Александра Бортникова министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, после чего расследование будет прекращено.

27 апреля 2021 года Сосновский был задержан с поличным после получения денег в московском ресторане, позже силовики пришли за Тимофеевым. Он содержится под стражей и не признает своей вины.