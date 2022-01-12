Осужденный за изнасилование российский заключенный напал на сотрудника колонии

В Волгограде заведено дело против 30-летнего заключенного, подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 11 сентября 2021 года мужчина, осужденный за изнасилование, прибыл в одно из исправительных учреждений. На следующий день, 12 сентября, он в грубой форме отказался участвовать в обязательном пересчете осужденных, после чего напал на сотрудника колонии, угрожая физической расправой после освобождения.

На заключенного завели дело по статье 321 («Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей, в связи с осуществлением им служебной деятельности») УК РФ. В ходе следствия выяснилось, что ранее он уже применял физическую силу к другому сотруднику ФСИН.

Как сообщает издание V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города, фигурант дела был осужден в Дагестане за изнасилование и проникновение в жилище. В волгоградском изоляторе мужчина находился транзитом: его должны были доставить в Липецкую область.