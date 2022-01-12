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Китай потратит миллиарды долларов на решение глобальной проблемы

Bloomberg: Китай построит новые заводы по производству материала для солнечных батарей

Фото: Zhejiang Daily / Reuters

В Китае намерены решить проблемы в цепочке поставок, которые ведут к удорожанию ресурсов для производства солнечных батарей. О планах страны сообщает Bloomberg.

Китай тратит миллиарды долларов на строительство новых заводов по производству поликремния — материала, который используется для изготовления фотоэлементов для солнечных панелей. Такое решение должно помочь снизить затраты на производство батарей, из-за которых темпы реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии замедлились.

Участники рынка ожидают, что после многомиллиардного расширения мощностей по производству поликремния поставки солнечных панелей значительно возрастут. Этому должно поспособствовать снижение цен. В 2021 году затраты на производство почти утроились из-за дисбаланса спроса и предложения: производственные мощности не покрывали потребности рынка. Солнечная энергетика столкнулась с глобальной проблемой: к концу 2021 года поликремний торговался на уровне 10-летнего максимума.

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Цены уже снизились на 17 процентов с ноября после того, как одни из ключевых мировых производителей — Tongwei, Daqo New Energy и GCL-Poly Energy Energy — открыли новые заводы. «Цены на поликремний останутся высокими в первой половине 2022 года, а затем резко упадут до исторического минимума в 2023 году», — рассказал аналитик Daiwa Capital Markets Деннис Ип и добавил, что стоит ожидать снижения стоимости солнечных батарей.

Устранение нехватки поликремния имеет ключевое значение для солнечной энергетики, потому что этот материал является наиболее сложным в цепочке производства батарей. Ввод в эксплуатацию новых заводов занимает от 18 до 24 месяцев, в то время как строительство заводов по производству других элементов для солнечных батарей происходит очень быстро. Согласно прогнозам, благодаря новым заводам к концу 2022 года солнечные компании смогут производить достаточно поликремния, чтобы ежегодно устанавливать более 500 гигаватт мощностей.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Китай отстает от собственных планов по объемам установленных мощностей солнечной энергетики. На замедление роста повлияло увеличение затрат из-за повышения стоимости поликремния. На фоне низкой рентабельности строительство некоторых проектов не началось вовремя.

Александра Мирошникова
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