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Сотрудник аэропорта загрузил багаж в самолет «как в тетрис» и прославился в сети

Сравнивший загрузку багажа с игрой в тетрис работник аэропорта восхитил пользователей сети

Сотрудник аэропорта, ставший популярным в сети благодаря роликам о своей профессии, снял на видео процесс загрузки чемоданов в багажный отсек самолета и прославился в сети. Роликом он поделился в личном TikTok-аккаунте.

Мужчина показал на видео, как, находясь внутри багажного отделения самолета, он укладывает чемоданы пассажиров. Процесс он сравнил с игрой в тетрис: чтобы вместить весь объем багажа, работнику аэропорта пришлось оптимально использовать пространство. На кадрах можно увидеть, как он размещает сумки и чемоданы стройными рядами, плотно прижимая их друг к другу, чтобы между ними не оставалось свободного места.

«Когда мама сказала, что тетрис пригодится в будущем», — так он подписал свою публикацию. В комментариях автор видео признался, что загрузка багажа занимает у него в среднем 15-20 минут, а навыки игры в тетрис действительно помогают ему в работе. Ролик быстро стал вирусным и восхитил пользователей сети, набрав за пять дней 1,1 миллиона просмотров.

Дарья Рыбак
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