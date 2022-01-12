Названы «туалетные» симптомы омикрон-штамма COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что обнаруженный в ноябре 2021 года омикрон-штамм коронавирусной инфекции все больше распространяется в мире и становится доминирующим вариантом COVID-19. Также они назвали два симптома, которые могут проявляться у ряда больных при посещении туалета сообщает, «Медик Форум».

Медики призвали обращать особое внимание на появление одышки, затрудненного дыхания, утомляемости, боли в мышцах или теле, головной боли, боли в горле, заложенности носа или насморка. Эти «сигналы» могут помочь вовремя распознать наличие инфекции. Также некоторые заболевшие жалуются на диарею или рвоту, которые заставляют их часто пользоваться туалетом.

Обычно, это сопровождается высокой температурой, частым кашлем, а также потерей или изменением обоняния или вкуса, отметили врачи. Они также подчеркнули, что люди, которые переболели другим штаммом COVID-19, не защищены от омикрона, так что необходимо соблюдать все необходимые меры безопасности и в случае подозрения на появление инфекции обратиться за медицинской помощью.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс оценил вероятность появления нового более заразного штамма коронавируса в этом году. По мнению миллиардера, появление более заразного варианта COVID-19 в 2022 году маловероятно.