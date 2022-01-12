Билл Гейтс оценил вероятность появления более заразного штамма COVID-19

Основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс оценил вероятность появления нового более заразного штамма коронавируса в этом году в своем Twitter-аккаунте.

Как считает миллиардер, появление более заразного варианта COVID-19 в 2022 году маловероятно. «Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов», — написал он.

По мнению Гейтса, из-за омикрон-штамма у многих людей появился иммунитет «по меньшей мере на ближайший год». «Возможно какое-то время нам придется ежегодно прививаться от коронавируса», — указал он.

Ранее Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. По его мнению, вместе с волной омикрон-штамма COVID-19 системы здравоохранения разных стран столкнутся с трудностями. Как считает миллиардер, большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан. Однако Гейтс предрек спад заболеваемости коронавирусом после волны омикрона.