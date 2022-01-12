Стилисты назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года
Стилисты портала Who What Wear назвали шесть самых модных цветов весны 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.
По словам редактора Максин Эггенбергер (Maxine Eggenberger), внедрение в гардероб одежды весенних цветов — самый легкий способ освежить стиль. Специалистка проанализировала последние подиумные коллекции известных брендов и выяснила, что одними из самых распространенных стали оттенки зеленого цвета.
Среди ярких тонов стилист выделила розовый и оранжевый. «Все, что будет выглядеть как из гардероба Барби, отвечает модным требованиям. (...) А оранжевые платья станут хитом продаж в 2022 году», — предрекла она.
Эггенбергер добавила, что Pantone назвала главным цветом 2022 года 17-3938 Very Peri — синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном, поэтому в коллекциях люксовых брендов часто появлялась вдохновленная им одежда. Она посоветовала присмотреться к платьям, рубашкам и верхней одежде такой расцветки.
«Кремовые тона, граничащие с желтым, — еще один ключевой образ с подиумов сезона весна-лето 2022, предлагающий минималистам и любителям строгих костюмов способ украсить свой гардероб, не прибегая к кричащим оттенкам», — заявила журналистка.
Наконец, поскольку весна, по мнению Эггенбергер, ассоциируется с чистым холстом, в тренде будут вещи белых цветов: брюки свободного кроя, блузки, костюмы и аксессуары.
В декабре стилисты Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.