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Разъяренный слон разбил окно пассажирского автобуса и попал на видео

Свирепый слон погнался за автобусом с пассажирами и разбил окно

Разъяренный слон в индийском округе Маюрбхандж, штат Одиша (Орисса) погнался за пассажирским автобусом и разбил окно. Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание Hindustan Times.

Пассажирский автобус ехал из города Баласор и проезжал вблизи заповедника дикой природы Тикарпада. Неожиданно на дороге появился одинокий слон. Нападение животного на автобус снял на видео житель близлежащей деревни, который стал очевидцем произошедшего.

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На записи видно, как свирепый слон бежит за автобусом, затем толкает его. Прежде чем водитель успел набрать скорость, слон разбивает окно автобуса. Действия животного напугали пассажиров транспортного средства, но никто из них не пострадал.

«Мы думали, что слон перевернет автобус. Все были очень испуганы», — заявил автор видео.

Ранее сообщалось, что в Индии дикий слон забрел на территорию населенного пункта, набросился на мужчину и попал на видео. Слон погнался за мужчиной, сбил его с ног и несколько раз ударил хоботом и бивнями.

Алиса Дмитриева
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