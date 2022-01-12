В украинском Минобороны появились постоянные американские советники

Фото: страница « Директорат політики у сфері оборони Міноборони » в Facebook

В Министерстве обороны Украины появились постоянные американские советники. Сообщение об этом появилось 12 января на Facebook-странице директората политики в сфере обороны.

«11 января 2022 года в директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун», — сказано в сообщении.

Основными обязанностями новых советников Минобороны станут «оказание консультативно-совещательной помощи» по вопросам политики и управления в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.

В 2019 году экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции страны курс на вступление в НАТО и Европейский Союз (ЕС).

Согласно опубликованному в декабре 2021 года социологическому опросу, почти 60 процентов украинцев поддерживают вступление в НАТО. За присоединение к ЕС выступают 67,1 процента граждан.