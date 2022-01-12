Белорус описал отдых в отеле «все включено» в Турции фразой «тихий ужас»

Житель Белоруссии отдохнул в отеле «ультра все включено» на турецком курорте Кемер и пожаловался на состояние гостиницы. Его слова приводит издание Onliner.

Путешественник описал гостиницу фразой «тихий ужас». По его словам, ожидания от пятизвездочного отеля кардинально не совпадали с реальностью — вместо комфортного номера гостей заселили в комнату с грязным ковролином, трещинами на стенах и поломанными карнизами.

Спустя некоторое время турист добился замены номера, однако новые апартаменты оказались не сильно лучше. «Это далеко не пять звезд. Дверь в санузел плохо открывалась, стены покрашены будто наобум, кондиционер просто гоняет воздух, как вентилятор. Да и гул стоит такой, что голова начинает болеть минут через 15», — возмутился он.

Кроме того, отдыхающий остался недоволен питанием в отеле — в ресторане не было импортного алкоголя и детского буфета, а в некоторые залы не пускали без разрешения администрации, что напомнило мужчине пребывание в детском лагере.

Ранее в январе российская туристка отдохнула на Кубе и сравнила местный отель с советским пансионатом в Анапе. Девушка рассказала, что в ее номере были «кошмарная» ванная и нерегулируемый кондиционер. Также ей не понравилось ограниченное количество еды на курорте — через час в ресторане оставался только хлеб, так как практически все блюда быстро разбирали.