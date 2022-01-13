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Франция прекратила преследование беглого банкира Аблязова

Франция прекратила преследование беглого банкира Аблязова из-за истечения срока давности

Фото: Серикжан Ковланбаев / РИА Новости

Апелляционный суд Парижа прекратил уголовное преследование главы совета директоров казахстанского «Банка Туран Алем» (БТА Банк) Мухтара Аблязова, скрывающегося за границей, из-за истечения срока давности. Об этом пишет РИА Новости.

«Это большая победа после всех трудностей, через которые прошли он и его семья», — рассказал адвокат беглого банкира Карим Бейлуни.

Тем не менее решение французского суда не является окончательным, поскольку юристы БТА Банка уже подали кассационную жалобу.

В 2017 году суд Алма-Аты признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, хотя приговор был вынесен в отсутствие обвиняемого — он уже давно живет за границей. Отдельно его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

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Елизавета Наумова
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