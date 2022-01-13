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Политолог оценил версию о причастности Токаева к беспорядкам в Казахстане

Политолог Мендкович: версия о причастности Токаева и Назарбаева к беспорядкам сомнительна

Фото: Павел Михеев / Reuters

Теории о причастности действующего и бывшего президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Нурсултана Назарбаева к беспорядкам появляются на протяжении всего кризиса в стране, сказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эту версию и признал маловероятной.

По его мнению, такой план крайне рискован и не соответствует возрасту и темпераменту обоих политиков. «Совершенно очевидно, что основывать свой план на массовых выступлениях, которые легко могут выйти из-под контроля, опасно для любого политика, находящегося во власти. В случае проявления нелояльности силовиков, или большей координации протестующих, или более сдержанной реакции ОДКБ, политическую систему могло смести полностью. От этого пострадали бы оба политика и оба их клана», — объяснил Мендкович.

Политолог не исключил, что в заговоре могли участвовать некоторые чиновники, а также люди из окружения Токаева и Назарбаева. Но инициатива не могла исходить ни от одного из них, так как оба политика не одобрили бы такой план.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в эфире телеканала ЛДПР ТВ, что к беспорядкам в Казахстане может быть причастен Токаев, так как его клан якобы хотел сместить Назарбаева. По его словам, Токаев был «полупрезидентом», а основные рычаги давления были у прошлого главы, что не могло долго продолжаться.

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Екатерина Смирная
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