Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на безответственность блогеров. Глава СК считает, что они должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ. Об этом он высказался в интервью «Российской газете».

Бастрыкин отметил, что ведомство обращает внимание на «отдельные спекулятивные публикации [блогеров] о работе правоохранительной системы». По его словам, нередко в таких видео информация подается однобоко или даже недостоверно. Глава СК связывает это с тем, что авторы делают выводы на основании частных случаев, однако они не всегда соответствуют действительности.

Председатель ведомства пояснил, что подобные ситуации могут негативно отражается на процессе расследования. В связи с этим он считает, что необходимо законодательно определить правовой статус блогеров и их площадок. «Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — заявил Бастрыкин.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о слежке за популярными блогерами. «Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — сказал глава государства.