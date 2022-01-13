Бастрыкин обратил внимание на безответственность блогеров
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на безответственность блогеров. Глава СК считает, что они должны нести ответственность за недостоверную информацию наравне со СМИ. Об этом он высказался в интервью «Российской газете».
Бастрыкин отметил, что ведомство обращает внимание на «отдельные спекулятивные публикации [блогеров] о работе правоохранительной системы». По его словам, нередко в таких видео информация подается однобоко или даже недостоверно. Глава СК связывает это с тем, что авторы делают выводы на основании частных случаев, однако они не всегда соответствуют действительности.
Председатель ведомства пояснил, что подобные ситуации могут негативно отражается на процессе расследования. В связи с этим он считает, что необходимо законодательно определить правовой статус блогеров и их площадок. «Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации», — заявил Бастрыкин.
Ранее в декабре президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о слежке за популярными блогерами. «Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу — с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности», — сказал глава государства.