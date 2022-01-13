В МИД России объяснили необходимость встречи с НАТО

Встреча с НАТО была необходима, чтобы «взбодрить» альянс. Об этом «Известиям» рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Нужна, чтобы взбодрить НАТО. Им напомнили уроки истории, Карибский кризис. И что нас это не устраивает», — сказал он. Так дипломат прокомментировал сомнения в эффективности саммита Россия-НАТО при объявленной позиции альянса о нежелании принять условия России.

Ранее Грушко рассказал, что вступление стран Балтии в Североатлантический альянс превратило самый спокойный в военном отношении регион в арену военного соперничества. Он также подчеркнул, что до этого «не было никаких угроз безопасности этим государствам».

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Переговоры продолжались больше четырех часов.