Новую коллекцию Burberry сравнили с домашней одеждой дагестанских бабушек

Покупатели сравнили новую осенне-зимнюю коллекцию британского модного бренда Burberry с домашней одеждой дагестанских бабушек. Соответствующие комментарии появились на официальной странице марки в Instagram.

На размещенном в сети фото модель позирует в черной куртке, юбке длины макси и бежевом свитере. Ее образ дополнили повязанный на голове платок в клетку и черно-оранжевые сандалии. «Сочетание разнообразного британского стиля и свободы творчества», — гласит подпись под снимком.

Пользователи сети раскритиковали новую коллекцию Burberry из-за сходства с одеждой кавказских пожилых женщин. «У нас в Дагестане женщины от 50 лет уже давно так же одеваются», «Чисто бабушка с рынка», «Дагестан вышел на новый уровень, теперь этот лук считается модным», «Своровали стиль у кавказских женщин», «Моя бабушка в Дагестане каждый день так дома одевается», — высказались юзеры.

В октябре 2021 года девушка раскрыла способ купить дорогую одежду за бесценок. 18-летняя Хоуп Бейли часто приобретает в секонд-хендах предметы гардероба, аксессуары и обувь люксовых брендов. Ей удалось найти вещи таких марок, как Dior, Mulberry и Burberry, а также Marks & Spencer, Ralph Lauren и другие.