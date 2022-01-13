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Заключенный отпросился из тюрьмы на похороны родственника и не вернулся

Полиция разыскивает не вернувшегося после похорон родственника заключенного

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Заключенный в тюрьме американского города Миннеаполис, штат Миннесота, на три часа отпросился из тюрьмы для посещения похорон родственника и не вернулся. Как сообщает Fox News, его разыскивает полиция.

18-летний Шевирио Кавирион Чайлдс-Янг попал в тюрьму по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и сопротивлении аресту. Его задержали после того, как полицейские остановили его автомобиль и почувствовали запах марихуаны. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили на полу машины заряженный пистолет и сначала хотели арестовать одну из пассажирок, которая заявила, что это ее оружие. Но Чайлдс-Янг сказал, что это его пистолет, а затем попытался скрыться и в процессе оказал сопротивление полицейскому.

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К моменту ареста несовершеннолетний преступник не раз нарушал закон: например, нападал на людей и угрожал им оружием. Американцу было запрещено хранить оружие после предшествующих преступлений.

Судья Реджайна Чу разрешила выпустить заключенного Чайлдс-Янга из тюрьмы на три часа, чтобы он смог посетить похороны родственника. В назначенный срок юноша не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Австралии сбежавший из тюрьмы 30 лет назад преступник по имени Дарко Десик добровольно сдался полиции. Сотрудники правоохранительных органов много лет безуспешно разыскивали беглеца.

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Алиса Дмитриева
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