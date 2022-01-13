ФСБ задержала молодого россиянина за вербовку подростков в террористы

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 20-летнего нижегородца, который занимался вербовкой подростков в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Склонение и вербовка в террористическую организацию»). Его противоправные действия были выявлены в ходе совместной спецоперации СКР, ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД.

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый у себя дома в деревне Афонино создал в мессенджере чат, в котором вербовал в террористы несовершеннолетних, проживающих на территории Нижегородской области.

В результате обыска по месту жительства молодого человека изъяты предметы, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Он признал вину. По решению суда нижегородец заключен под стражу.