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ФСБ задержала молодого россиянина за вербовку подростков в террористы

СКР: 20-летний нижегородец вербовал подростков в террористическую организацию

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность 20-летнего нижегородца, который занимался вербовкой подростков в террористическую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодому человеку предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Склонение и вербовка в террористическую организацию»). Его противоправные действия были выявлены в ходе совместной спецоперации СКР, ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД.

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый у себя дома в деревне Афонино создал в мессенджере чат, в котором вербовал в террористы несовершеннолетних, проживающих на территории Нижегородской области.

В результате обыска по месту жительства молодого человека изъяты предметы, подтверждающие его причастность к совершению преступления. Он признал вину. По решению суда нижегородец заключен под стражу.

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Любовь Ширижик
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