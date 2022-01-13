Кудрин оценил роль государства в российской экономике

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума оценил роль государства в российской экономике. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Доля государства в экономике сегодня — сдерживающий экономический рост фактор. Это не дает простора тем самым предпринимательским возможностям, быстрому переключению спроса на лучшую продукцию, или продукция частного сектора не всегда может свободно конкурировать на рынке, потому что некоторые сектора и ниши заняты государственными компаниями», — отметил Кудрин.

По его словам, государственные компании в России, как правило, имеют больше преференций и доступа к государственным ресурсам, а также к участию в государственном заказе.

«В этом смысле я считаю, что, конечно, доля государства избыточна. К этому надо вернуться. Сейчас в период кризисов, конечно, государственное влияние очень высоко, и не хочется [государству] расставаться с вот этими рычагами, которые позволяют быстро мобилизовывать ресурсы», — сказал глава Счетной палаты.

Высокую долю государства в экономике в настоящее время он считает «объективным процессом», однако уверен, что один из главных вызовов, с которыми сталкивается страна, заключается в том, чтобы «поднять предпринимательскую культуру». В рамках государственного сектора сделать «практически невозможно», уверен Кудрин.

