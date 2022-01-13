Бывшего сотрудника питерского СИЗО осудили за платные услуги арестантам

Бывшего сотрудника СИЗО Петербурга осудили за взятки на сумму в два миллиона рублей — он оказывал платные услуги арестантам. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 13 января, сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, речь идет о бывшем начальнике оперативного отдела СИЗО-6 Евгении Дектереве. Мужчину осудили на семь лет колонии. Изначально он обвинялся во взятках на сумму около 10 миллионов рублей, но на процессе смогли доказать лишь получение двух миллионов.

Дектерев получал крупные взятки, обеспечивая различные послабления арестантам. Деньги за создание благоприятных условий содержания под стражей переводили родственники содержащихся в изоляторе.

За определенную сумму содержащимся в СИЗО обеспечивали более удобные спальные места в камерах, разрешали пользоваться мобильными телефонами и получать дополнительные продукты питания. А при нарушении внутреннего распорядка к ним не применяли мер воздействия и принуждения.

