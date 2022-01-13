Бывшего офицера спецслужб Асада приговорили к пожизненному за массовые убийства

Суд города Кобленц в Германии приговорил к пожизненному заключению бывшего офицера спецслужб президента Сирии Башара Асада. Об этом в четверг, 13 января, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как отмечается, в 2011 году осужденный — 58-летний Анвар Раслан — был полковником сирийской разведки. Когда в стране начались антиправительственные протесты, он принимал участие в их подавлении и руководил массовыми убийствами и пытками митингующих, попавших в тюрьму Аль-Хатиб в Дамаске. Так, по версии прокуратуры, за два года по приказу Раслана по меньшей мере 4 тысячи человек из числа оппозиционеров были убиты или подвергнуты пыткам и изнасилованиям.

В связи с этим суд признал экс-офицера виновным в преступлениях против человечности и дал ему пожизненный срок без права на прошение о помиловании. Вместе с Расланом обвинение в рамках данного дела было предъявлено и его бывшему подчиненному, 43-летнему Ияду А. Приговор ему будет оглашен позже.

В 2021 году в ходе процесса по делам о преступлениях, совершенных режимом Асада, в Германии уже был осужден Эяд аль-Гариб. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы.

По данным «Би-би-си», все упомянутые сирийцы ранее приехали в Германию в качестве беженцев и запросили политическое убежище в стране. Однако в 2018-2019 годах они были арестованы — немецкое законодательство позволяет рассматривать в Германии дела о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, даже если они были совершены за пределами страны.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. В конфликте участвуют правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.