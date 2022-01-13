Россиянин организовал ограбления жены ради сохранения семьи

Житель Биробиджана ради сохранения семьи организовал ограбление собственной жены. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 7 января два молодых человека напали на 31-летнюю женщину на одной из улиц города, сбили с ног и отобрали сумку с двумя тысячами рублей. Жертва нападения немедленно позвонила мужу, и тот, выскочив из дома, кинулся в погоню за грабителями. После этого он взывал на место происшествия полицию.

Свидетельницей преступления оказалась проезжавшая мимо женщина, которая также позвонила в полицию и передала сыщикам приметы нападавших. Один из них был ранее судим, и вскоре налетчики оказались задержаны.

Нападавшие признались, что их нанял муж жертвы преступления, который предложил в качестве награды деньги из сумки женщины и ее сотовый телефон. Супруг потерпевшей объяснил, что у него с женой идет непростой бракоразводный процесс, и он пошел на преступление в надежде сохранить семью — жена должна была почувствовать необходимость в его защите.