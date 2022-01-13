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Секретная зона отдыха бортпроводников в самолете поразила пользователей сети

Стюардесса показала секретные комнаты отдыха бортпроводников во время длительных перелетов

Стюардесса показала секретные комнаты отдыха бортпроводников, где они пребывают во время длительных перелетов, и поразила пользователей сети. Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт @cabin_crew_club, освещающий досуг членов экипажа.

На дальнемагистральных рейсах экипаж работает посменно, так как по регламенту бортпроводникам необходимо делать перерывы в работе каждые несколько часов.

На размещенных кадрах можно увидеть небольшое помещение с несколькими двухъярусными капсулами, каждая из которых закрывается шторкой для обеспечения приватности. Внутри отсеков есть кровать с ремнями безопасности, огнетушители и фонарики для использования в чрезвычайных ситуациях.

Подписчики аккаунта удивились убранству зоны отдыха. «Эти капсулы выглядят роскошней моей квартиры», «Невероятно удобное изобретение», «Прекрасное место для тех, кто не страдает клаустрофобией», «Такие капсулы должны быть во всех самолетах», — писали они.

Мария Гейн
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