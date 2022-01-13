В Эстонии возмутились из-за переговоров России и США по безопасности

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас пожаловалась на то, что Таллин не был приглашен на переговоры России и США по безопасности в Женеве. Об этом она заявила в интервью французской газете Le Figaro.

По ее словам, для маленькой страны, такой как Эстония, которая расположена на краю «трансатлантического полуострова», очень важно, чтобы без ее участия не решали касающиеся ее вопросы. «Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», — отметила премьер.

Каллас также возмутилась из-за российских предложений о гарантиях безопасности с США. Она заявила, что предложение об отказе НАТО от «освоения территории» государств, которые вступили в альянс после 1997 года, просто возмутительно.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если не удастся сделать это политическими. По его словам, у России есть набор военно-технических мер, законных, которые Москва готова применить, если будет ощущать реальную угрозу безопасности.

