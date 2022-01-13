Захарова назвала причину массовых беспорядков в Казахстане

Массовые беспорядки в Казахстане устроили иностранных вооруженные банды, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время еженедельного брифинга по вопросам внешней политики. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«К трагическим последствиям в Казахстане привела скоординированная и поддержанная извне гибридная атака против этой страны с прямым участие вооруженных банд, очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом», — рассказала Захарова. Она добавила, что террористы имели опыт боевых действий.

Захарова, однако, не обвинила никаких конкретных стран, в которых вооруженные банды предположительно проходили подготовку. Внимание на это ранее также обратил российский политик, эксперт по российско-казахстанским отношениям Роман Юнеман. Юнеман рассказал, что ОДКБ ввели миротворческий корпус на основании «пункта договора о коллективной безопасности», однако сам иностранный агрессор назван не был.