Вооруженный рецидивист удерживал россиянку и ее сына в заложниках

В Стерлитамаке полицейские задержали 27-летнего уроженца Оренбургской области, который ранее взял в заложники знакомую 32-летнюю женщину и ее десятилетнего сына. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, в 7 часов утра 13 января в полицию позвонил местный житель, который сообщил, что его сестру с ребенком запер в квартире вооруженный знакомый. Ранее мальчик отправил дяде сообщение о том, что в квартиру проник приятель матери с ножом и газовым баллончиком.

Полицейские приехали по указанному адресу на улицу Шафиева и начали переговоры с злоумышленником. Сначала он отказывался открыть дверь, однако после того, как стражи порядка сообщили, что взломают ее, россиянин позволил заложнице впустить сотрудников правоохранительных органов в квартиру. После этого у него изъяли баллончик и нож. Мужчина был доставлен в отделение. Выяснилось, что он рецивидист: ранее задержанный был неоднократно судим за кражи и другие преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.